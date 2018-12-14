Полицейские задержали под Анапой рецидивиста, удерживавшего двух заложников

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Житель Анапы, скрываясь от полиции, открыл огонь из охотничьего ружья и удерживал в заложниках двух человек, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

Вооруженный охотничьим ружьем пьяный 50-летний мужчина поздним вечером 11 декабря забаррикадировался в летней кухне частного дома в станице Гостагаевская, откуда не менее пяти раз выстрелил в сторону прибывших на вызов полицейских.

В дальнейшем, покинув убежище, он направился в дом знакомых в той же станице, где угрожал оружием 44-летнему мужчине и его 39-летней сожительнице, говорится в сообщении. Налетчик удерживал их в доме до утра следующего дня, пока не был обезврежен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчине предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции (ч.1 ст.318) и незаконном лишении свободы двух человек (п."г,ж" ч.2 ст.127 УК РФ), отмечает пресс-служба.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по краю рассказали подробности задержания злоумышленника. Там уточнили, что первоначально мужчине удалось скрыться от полиции из-за плохих погодных условий и отсутствия электроэнергии. Заложников мужчина согласился отпустить после переговоров, затем он был задержан. Он не успел оказать сопротивления. Никто не пострадал.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отмечается в сообщении.