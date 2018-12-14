Россиянина-создателя финансовой пирамиды экстрадировали из Чехии в РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Чехии выдали на родину россиянина, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и обмане клиентов более чем на 1 млрд рублей.

"По требованию генпрокуратуры РФ компетентные органы Чешской республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Евгения Маркова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) УК РФ", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с сентября 2013 года по июнь 2015 года "Марков с сообщниками из числа руководителей обществ "Имтехстрой Девелопмент БК", "Консалтинговая фирма "Легион" и аффилированных с ними организаций, разместили в СМИ и интернете ложные сведения о своей финансово-хозяйственной деятельности".

Под предлогом привлечения денег в высокодоходные инвестиционные проекты они заключили с физическими лицами в различных регионах РФ более 21 тыс. договоров займа на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей с условием выплаты за пользование денежными средствами ежемесячно 15-17% от суммы займа. Однако они не намеревались исполнять взятые на себя обязательства, отметили в Генпрокуратуре.

Привлеченные от вкладчиков средства были перечислены на расчетные счета фирм, позже с них частично выплатили проценты по ранее заключенным договорам займа из денег, взятых у новых заемщиков. Остальными же деньгами организаторы схемы распорядились по своему усмотрению.

"В результате преступных действий гражданам займодавцам причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,1 млрд рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

Поскольку Марков скрылся от уголовного преследования, по поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск. В июле 2017 года его задержали на территории Чехии, после чего туда был направлен запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.