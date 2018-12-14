Первый канал представил трейлер фильма "Союз Спасения"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Первый канал в пятницу представил трейлер фильма "Союз Спасения" о восстании декабристов. Как отметили в пресс-службе, этот день не случайно выбран для демонстрации трейлера - именно 14 декабря произошло восстание декабристов. Там отметили, что премьера фильма также состоится в годовщину восстания, но уже в следующем году.

Режиссер картины - Андрей Кравчук, известный по фильму "Адмирал", сценарий написали Никита Высоцкий и Олег Маловичко. Продюсерами фильма выступили Анатолий Максимов и Константин Эрнст. Картина собрала плеяду звездных актеров: Павел Прилучный, Иван Янковский, Иван Колесников, Антон Шагин, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Ингеборга Дапкунайте, Софья Эрнст, Алексей Гуськов и другие.

По мнению Эрнста, восстание декабристов - одно из ключевых событий в русской истории XIX века, и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников просто ничего не знает. "Давайте честно - на вопрос, что вы знаете о декабристах, обычно получаешь такой набор: Сенатская площадь, убили какого-то генерала; кажется, Рылеев - какой-то поэт, правда, не читал; да здравствует Конституция, звезда пленительного счастья, не обещайте деве юной, кого-то там повесили, Пестель, разбудили Герцена, во глубине сибирских руд, жены декабристов, в общем, всех сослали на каторгу, кажется, на всю жизнь. Таким образом, если вы не закончили истфак, этот винегрет навсегда застыл у вас в голове. В какой-то момент стало даже обидно. На вопрос, какова была основная цель заговора, большинство знакомых отвечают "освобождение крестьянства", а на вопрос, сколько народу погибло на Сенатской площади, самые продвинутые говорят, что только генерал Милорадович", - приводит его слова пресс-служба.

Он пообещал, что фильм будет динамичным, драматичным и захватывающим. "А в истории все подчиняется неподвластным нашему пониманию циклам. Которые с тяжестью и бескомпромиссностью мельничных жерновов в каждый следующий век проворачивают одни и те же истории. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят", - отметил Эрнст.

В свою очередь сценарист Маловичко назвал историю, которая легла в основу фильма, актуальной: "Про молодых людей, про общественный слой, восторгающийся Западом". "Они видят в своей стране экономическую отсталость и нежелание царя проводить реформы, и понимают, что единственный способ что-то изменить – это взять власть в свои руки. Это вечная история про отношения власти России с народом России, власти России с элитами. Это то, что мы проживаем постоянно. Меняются люди по ту или другую сторону, но конфликт тех, кто пытается стабилизировать положение в стране, пусть и через удержание архаики, с модернистами, которые готовы менять Россию через общественные потрясения, - он вечен. И во все времена эти стороны не способны договориться, в том числе и внутри себя", - пояснил Маловичко.

Официальный трейлер картины можно посмотреть в группе Первого канала в соцсети "Одноклассники".