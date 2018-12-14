Экс-менеджер группы "Сумма" объявлен в международный розыск и заочно арестован

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего директора по сопровождению группы "Сумма" Дениса Клопнева, обвиняемого в организации нападения на дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова.

"Избрать в отношении Клопнева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ", - огласила решение судья.

Клопнев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Он объявлен в международный розыск.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Клопнев является председателем правления "Спортивная Федерация Московской Области Универсальный Бой", гендиректором ООО "Академия смешанных единоборств", совладельцем OOO "FAIT NAITS".

Со своей стороны адвокат Клопнева опроверг "Интерфаксу" информацию, что его подзащитный является президентом бойцовского клуба "EAGLES MMA". "Он не президент "EAGLES" и отношения к ним не имеет", - сказал защитник.

Как стало известно в суде, следствие считает Клопнева организатором неудавшегося убийства спортсмена.

По словам адвоката обвиняемого, потерпевший Курамагомедов на следствии заявил, что мотивом для его убийства стал отказ спортсмена участвовать в захвате махачкалинского порта. Обвиняемый через своего адвоката заявляет, что не признает своей вины, а потерпевшего практически и не знал, "может, видел несколько раз в спортзале".

Ранее по делу были арестованы пять человек. Еще трое предполагаемых сотрудников службы безопасности "Суммы" объявлены в международный розыск и арестованы заочно.