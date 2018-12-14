В Курске осудили руководителей фонда, надругавшихся над волонтером из-за смерти кота

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Курске приговорил к лишению свободы на 4 года каждого из двух руководителей благотворительного фонда "Ваша опора" за изнасилование волонтера организации, сообщает региональное СУ СКР.

Установлено, что в сентябре 2017 года учредитель и председатель фонда Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин, находясь в квартире с 18-летним волонтером, стали унижать молодого человека, издеваться, и, угрожая избиением, надругались над ним.

Суд признал Гололобова и Куклина виновными по части 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему) и приговорил их к 4 годам колонии общего режима каждого.

Как сообщалось ранее, мужчины думали, что волонтер причастен к смерти кота Гололобова, и решили таким образом отомстить ему.