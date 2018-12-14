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На псковского вице-губернатора завели дело о получении особо крупной взятки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Псковской области стал фигурантом дела о взятке за помощь коммерсантам в выигрыше конкурса на строительство медцентра, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова по факту получения им взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ)", - сказала Петренко.

По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в городе Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 млн рублей, за обеспечение победы коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области, пояснила она.

Ранее сегодня сообщалось, что в отношении заместителя губернатора Псковской области проводятся следственные действия. В квартире Кузнецова прошел обыск, а сам он был задержан сотрудниками ФСБ.

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Теги: Псковская область, Александр Кузнецов

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