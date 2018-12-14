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Роспечать попыталась не допустить закрытия типографии "Экстра М"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Роспечать высказалась за сохранение одной из крупнейших в России типографий "Экстра М" за счет поиска инвестора, заинтересованного в сохранении полиграфического комплекса.

"Учитывая, что АО "Полиграфический комплекс "Экстра М" имеет существенное значение для столичного региона, обеспечивая печать крупнейших федеральных периодических изданий, Роспечать и Минкомсвязь России предприняли все возможные действия, направленные на сохранение производства, в том числе, направив обращение в Центральный банк России", - говорится в сообщении пресс-службе Роспечати, поступившем в "Интерфакс".

Согласно сообщению, Роспечать крайне обеспокоена тяжелым финансовым положением, в котором находится АО "Полиграфический комплекс "Экстра М". Там отметили, что полномочия Роспечати по урегулированию ситуации ограничены тем, что типография не является государственным предприятием. "На наш взгляд, ключевой задачей на текущий момент является нахождение стратегического инвестора, который был бы заинтересован в сохранении имеющегося полиграфического производства", - заявили в Роспечати.

В пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких издательств сообщила о прекращении с 1 января хозяйственной деятельности типографии "Экстра М". Издания вынуждены срочно искать другие типографии, пишет газета, а исполнительный директор "Экстра М" Константин Чуев от комментариев отказался. По данным "Ведомостей" прекращение работы связано с банкротством полиграфического комплекса.

"Экстра М", расположенная на Новорижском шоссе в Красногорске, принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. В типографии печатаются "Российская газета", "Культура", "Правда", "Гудок", "Ведомости", московская версия газеты Metro и др.

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Теги: Роспечать, Экстра М
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