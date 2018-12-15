"УАЗ" со школьниками попал в аварию в Якутии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожной аварии на 769-м км федеральной автодороги "Вилюй" в Якутии, сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона.

"15 декабря около 10:00 по местному времени в дежурную часть отдела ГИБДД по Нюрбинскому району поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о столкновении автомобиля "УАЗ-220695", который вез на соревнования группу школьников, с "Фордом Эскейп", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, группа школьников из семи человек в сопровождении тренера следовала из села Чукар в город Нюрба на соревнования по волейболу. "Руководство образовательного учреждения о предстоящей поездке не уведомило Госавтоинспекцию района", - отметил представитель ГИБДД.

По его словам, в пути следования на одном из участков дороги водитель "Форда" выехал на встречную полосу, по которой следовал автомобиль со школьниками. Водитель "УАЗа" предотвратить столкновения не смог.

В результате ДТП травмы получили двое учащихся в возрасте 15 и 16 лет (один подросток получил ушибы, второй - черепно-мозговую травму). Травмы получили также трое взрослых - тренер, водитель иномарки и его пассажир. Все они доставлены в Нюрбинскую Центральную районную больницу.

Остальные учащиеся также были осмотрены в больнице, они не пострадали. "В ходе проверки установлено, что водитель "Форда" находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, нетрезвым был и его пассажир", - отметили в УГИБДД.

"УАЗ" принадлежит образовательному учреждению, 54-летний водитель транспортного средства имеет 33-летний стаж вождения, в момент аварии был трезв, сказал собеседник агентства.

По факту происшествия в настоящее время проводится проверка.