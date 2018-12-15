Путин призвал к созданию достойных условий жизни для творческой молодежи

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Государство будет создавать необходимые условия жизни для творческой молодежи, чтобы не случилось таких трагедий, как с композитором Петром Чайковским, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.
"Что касается условий для молодых, конечно, музыкантов и для тех, кто работает в коллективах, которые себя зарекомендовали, тоже само собой разумеется (будут создаваться условия - ИФ), чтобы не было у нас никаких трагедий, как с Чайковским", - сказал Путин.
"Он (Чайковский) стакан воды выпил некипяченой и через несколько дней ушел из жизни Петр Ильич - гений, в 53 года, по-моему. И, слава Богу, сейчас у нас воду кипятят, в основном, но условия надо создавать для всех - и для молодых, начинающих, и для уже зарекомендовавших себя", - пояснил глава государства.
Президент добавил, что здесь важно не только качество воды, но и жилье, уровень заработной платы. "Мы это прекрасно понимаем", - уточнил Путин.
Известно, что осенью 1893 года здоровый Петр Чайковский посетил один из петербургских ресторанов, во время одного из заказов он потребовал принести ему холодной воды. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в городе из-за холеры, Чайковскому подали некипяченую воду, которую он и выпил. Через несколько дней композитор почувствовал себя плохо и вызвал врача, который установил диагноз холеры. В результате болезни Чайковский скончался.