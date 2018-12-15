Путин призвал к созданию достойных условий жизни для творческой молодежи

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Государство будет создавать необходимые условия жизни для творческой молодежи, чтобы не случилось таких трагедий, как с композитором Петром Чайковским, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.

"Что касается условий для молодых, конечно, музыкантов и для тех, кто работает в коллективах, которые себя зарекомендовали, тоже само собой разумеется (будут создаваться условия - ИФ), чтобы не было у нас никаких трагедий, как с Чайковским", - сказал Путин.

"Он (Чайковский) стакан воды выпил некипяченой и через несколько дней ушел из жизни Петр Ильич - гений, в 53 года, по-моему. И, слава Богу, сейчас у нас воду кипятят, в основном, но условия надо создавать для всех - и для молодых, начинающих, и для уже зарекомендовавших себя", - пояснил глава государства.

Президент добавил, что здесь важно не только качество воды, но и жилье, уровень заработной платы. "Мы это прекрасно понимаем", - уточнил Путин.