В Москве и четырех областях задержаны члены группы, переделывавшей гражданское оружие в боевое

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности международной преступной группы, занимавшейся переделкой гражданского оружия в боевое в пяти регионах России.

"В Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях задержаны организатор криминального бизнеса и активные члены преступной группы", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ. Там отметили, что они были причастны "к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны".

В ходе обысков по местам проживания и работы задержанных обнаружено и изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств инициирования взрыва, сообщает пресс-служба.

"Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов", - сообщает ЦОС ФСБ.

По результатам экспертиз изъятого вооружения следственные подразделения ФСБ России и МВД примут решения о возбуждении уголовных дел в отношении членов преступной группы.

Спецоперация проводилась ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией.