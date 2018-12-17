В ЕР предложили легализовать добычу золота частными лицами на Дальнем Востоке

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя фракции "Единой России" в Законодательной думе Хабаровского края Владимир Иванов предлагает в качестве одного из вариантов легализации добычи золота частными лицами распространить на этот вид деятельности патентную систему.

Нелегальная добыча золота в России частными лицами составляет порядка 10% от всего объема золотодобычи в России, сообщил Иванов "Интерфаксу" в понедельник.

"По оценкам экспертов, всего в России ежегодно нелегальная добыча золота охватывает не менее 15-20 тонн, а возможно и больше", - сказал Иванов.

По его словам, решение вопроса легализации добычи золота населением при соответствующем контроле позволит вывести из тени в экономику России десятки, а то и сотни миллиардов рублей, налоговые отчисления от которых пополнили бы региональные бюджеты.

Одним из вариантов легализовать добычу золота частными лицами Иванов считает распространение на этот вид деятельности патентной системы.

"В Хабаровском крае есть районы, для которых добыча золота частными лицами позволит многим людям уйти от практики нелегальной добычи золота. Кроме того, мы ожидаем, что люди будут делать пенсионные выплаты, налоговые отчисления в бюджет", - сказал Иванов.

По его словам, "есть вариации по системе контроля над налогообложением, по разрешению использования тех или иных средств добычи, по лимитам добычи".

"Возможно, что стоит эти вопросы решать исходя из специфики каждого дальневосточного региона и оценивая опыт соседей", - добавил депутат.

Иванов отметил, что критика такого предложения через доводы о росте экономических и насильственных преступлений на почве легализации добычи россыпного золота населением не учитывает запросов дальневосточников, для которых этот вид заработка является многие десятилетия главным.

"Сохранение и наращивание человеческого капитала для развития Дальнего Востока, в том числе зависит от возможности людей заработать для содержания своей семьи вдали от экономических центров. Яркий пример в Забайкальском крае Вершино-Дарасунское или Ключевское, где люди добывают золото нелегально с риском для жизни. Затем люди передают их фирмам, которые занимаются "отмыванием" через фиктивные организации", - отметил собеседник агентства.

Депутат напомнил, что 22 октября во время рабочей поездки в Амурскую область вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поддержал предложение магаданских властей, которое предполагает дать возможность частным предпринимателям заниматься предпринимательской деятельностью в тех местах, где запасы золота небольшие, где в промышленных масштабах добычей золота компании заниматься не будут из-за низкой рентабельности.

Ранее Минфин сообщил со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы, что производство золота в России в январе-октябре 2018 года составило 264,99 тонны. Это на 1% превышает показатель соответствующего периода 2017 года (261,17 тонны). Производство добычного золота выросло на 3%, до 223,75 тонны. Но производство попутного и вторичного золота упало на 12% (до 13,04 тонны) и на 6% (до 28,2 тонны) соответственно.