В Красноярске на новогоднем утреннике у мэра школьницу придавило тяжелой конструкцией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после сообщения СМИ о травмированнии ребенка во время проведения предновогоднего праздника в торгово-развлекательном центре в Красноярске. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю.

По информации ведомства, во время мероприятия в торговом центре "ПОКРОВSKY", в фотозоне, где было очень тесно, конструкция весом несколько десятков килограммов упала на десятилетнюю ученицу четвертого класса.

"В результате ребенок получил травмы, с которыми доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, конструкция ударила ребенка в переносицу.

Мэр Красноярска Сергей Еремин на своей странице в социальной сети сообщил, что инцидент произошел на новогоднем ежегодном утреннике главы города, пообещал разобраться в происшествии и наказать виновных.

"Я приехал навестить Вику в больницу, пообщался с врачами. Слава Богу, самочувствие девочки в порядке. Приказал службам в сотый раз обойти каждый угол, перепроверить все мелочи на безопасность.", - написал Еремин.