В Тобольске помощник капитана теплохода оштрафован за убийство лебедей ради еды

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Тобольске (Тюменская область) вынес постановление по уголовному делу, которое был возбуждено против помощника капитана теплохода, убившего двух лебедей, сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, он обвинялся по пункту "б" части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с применением механического транспортного средства).

Установлено, что в августе этого года помощник капитана теплохода "Киви", увидев на Иртыше стаю лебедей-кликунов, из охотничьего ружья застрелил двух птиц.

После этого он поднял убитых лебедей на палубу, чтобы приготовить их в пищу, отмечается в сообщении.

Выстрелы услышали находившиеся на берегу инспекторы областного Госохотуправления и сообщили в полицию.

Размер ущерба, причиненного природе, составил 11,4 тыс. рублей. Помощник капитана возместил его полностью и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении штрафа.

Суд прекратил дело и оштрафовал мужчину на 100 тыс. рублей в доход государства.