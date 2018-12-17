Действующий глава Федеральной палаты адвокатов России переизбран на второй срок

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России в понедельник продлил еще на четыре года полномочия Юрия Пилипенко в качестве президента организации.

"Члены Совета проголосовали за избрание Пилипенко на второй срок, то есть еще на четыре года", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе ФПА.

Там отметили, что в ходе заседания, первый президент ФПА РФ, а ныне первый вице-президент Евгений Семеняко отметил, что за прошедшие четыре года Пилипенко продемонстрировал высокую эффективность работы в укреплении престижа адвокатуры, развитии отношений как с представителями государственных органов, так и с общественными организациями.

"В истории адвокатуры известны периоды, когда приходилось бороться. Сегодня нам уже не надо доказывать необходимость нашего института. Авторитет адвокатуры сейчас находится на той высоте, на которую ранее не поднимался, но это не значит, что все наши проблемы решены. Поэтому выбор сделан в отношении Юрия Сергеевича, с которым мы способны решить многие вопросы, которые относятся к нашей ответственности как органа адвокатского самоуправления на федеральном уровне", - сказал Семеняко.

Пилипенко занимает должность президента ФПА с января 2015 года.