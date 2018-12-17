Совбез РФ обсудил Балканы и морозы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию на Балканах, а также положение в регионах РФ, где наблюдаются сильные морозы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания подробно обменялись мнениями о ситуации на Балканах", - сказал он.

"Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - сообщил Песков. "Была акцентирована необходимость особо плотного контроля за работой всех систем ЖКХ в регионах, где в эти дни наблюдаются аномальные морозы", - добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.