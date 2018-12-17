Историческое здание в центре Челябинска собрались выставить на продажу за 1 рубль

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минимущества Челябинской области планирует выставить на продажу за 1 рубль историческое здание, расположенное в центре Челябинска, сообщает пресс-служба ведомства.

Впервые для отчуждения объекта, находящегося в собственности региона, будет применена процедура конкурса.

Здание XIX века уже дважды пытались продать, однако два аукциона с начальными ценами 13,38 млн рублей и 12,87 млн рублей были признаны несостоявшимся.

В 2018 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

"В адрес Минимущества неоднократно поступали обращения от общественных и некоммерческих организаций с просьбами о безвозмездной передаче здания для восстановления и размещения в нем объектов сферы культуры и искусства, а также детского творчества. Однако их просьбы не были удовлетворены в связи с необходимостью соблюдения конкурентных процедур. Поскольку продавать объекты, которые включены в реестр объектов культурного наследия, на аукционе нельзя, принято решение о проведении конкурса", - приводятся в сообщении слова главы министерства имущества и природных ресурсов области Алексея Бобракова.

На данный момент объект находится в неудовлетворительном состоянии и по условиям конкурса должен быть отреставрирован и восстановлен до своего первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом. Согласно нормам федерального законодательства, начальная цена продажи такого объекта устанавливается равной одному рублю. Право же приобретения имущества принадлежит покупателю, предложившему наиболее высокую цену.

На покупателя ляжет обязанность ежеквартально отчитываться о ходе исполнения условий конкурса. На выполнение условий дается один год с момента передачи объекта победителю.

При этом земельный участок под зданием не подлежит продаже, поскольку расположен в границах объекта археологии "Культурный слой города Челябинска XVIII-XIX вв.", но будет предоставлен в долгосрочную аренду новому владельцу здания.

Проведение конкурса запланировано в 2019 году.