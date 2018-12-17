В Екатеринбурге 16-летняя девушка осталась одна в автобусе, и ее высадили

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Екатеринбурга проверяет информацию СМИ о высадке из автобуса 16-летней девушки на семь остановок раньше пункта назначения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, водитель автобуса N021 потребовал, чтобы девушка покинула салон, так как она осталась последней в автобусе.

"В результате 16-летняя девушка, оплатившая проезд, не смогла доехать до места назначения", - говорится в сообщении.

Прокуратура устанавливает, действительно ли данный инцидент произошел. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошены документы в транспортной компании. Особое внимание будет обращено на соблюдение маршрута движения автобусом.