Главное управление по работе с личным составом прекратило существование 1 декабря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В российской армии больше нет Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС), его функционал перешел к Главному военно-политическому управлению (ГВПУ), сообщил замминистра обороны РФ - начальник ГВПУ Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Главного управления по работе с личным составом уже нет. Оно первого декабря де-факто и де-юре прекратило своё существование. С первого декабря в Вооружённых силах создано Главное военно-политическое управление. Оно взяло на себя часть функционала, который ранее имело Главное управление по работе с личным составом", - сказал Картаполов в эфире телеканала "Звезда" в понедельник.

При этом он отметил, что задачи ГВПУ "существенно шире", чем те, что стояли перед ГУРЛС.

ГВПУ дополнительно подчинены ряд структур и организаций, подчеркнул Картаполов.

"Это, - сказал он, - прежде всего, департамент культуры министерства обороны со всем, что ему подчинено: все музеи, Центральный театр Российской армии, Дом Российской армии, все творческие коллективы и так далее. Это управление по работе с обращениями граждан - тот самый инструмент, с помощью которого можно ощущать "социальную температуру тела" и в Вооружённых силах, и в обществе в целом".

Отвечая на вопрос о том, на какие "три кита" опирается российская идеология для того, чтобы формировать человека, который будет противостоять атакам противника в гибридных войнах, Картаполов сказал: "Патриотизм. Государственность. И духовность. Это то, что позволит нам, во-первых, обеспечить преданность своей Родине, и выполнить те задачи, которые стоят перед Вооружёнными силами".

Что касается людей, служащих в структурах ГВПУ, сказал генерал, то эти штатные единицы займут "в основе своей те офицеры, которые занимали должности в структурах органов по работе с личным составом". "Но не только, - отметил Картаполов, - Мы привлекаем в военно-политические органы других офицеров, которые, может быть, не имеют специального образования, а просто хотят работать с людьми. Это первое. Второе - (это офицеры), которые имеют соответствующий авторитет, и которые могут работать с людьми. Потому что живая работа с человеком - очень серьезный труд. И далеко не все современные офицеры, да и не только современные, но и те, которые раньше служили, к этому готовы".

Начальник ГВПУ также сообщил, что подчинённая ему система "в принципе, сформирована: назначены основные должности в военно-политические органы, начиная с самого верха и заканчивая самым низом - на уровне подразделения".

Вместе с тем он отметил, что в течение следующего года структура ГВПУ может трансформироваться с учетом качества решаемых задач.

"Мы в течение 2019 года еще посмотрим, насколько нынешняя система соответствует реалиям сегодняшнего дня, и насколько она справляется с поставленными задачами. И, если потребуется, продолжим работу по совершенствованию системы", - сказал военачальник.