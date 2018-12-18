Живого новорожденного младенца нашли в мусорном баке в Калуге

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Новорожденную девочку нашли в отсеке для строительного мусора во дворе на улице Дарвина в Калуге, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Ребенка нашел проходивший мимо молодой человек - он заметил шевелившийся сверток и увидел, что это завернутый в ткань живой младенец. Мужчина спрятал малышку под одежду и вызвал спецслужбы. На улице было -13. Ребенка доставили в калужский перинатальный центр.

"При осмотре младенца установлено, что это девочка, ее вес составляет 2900 г, рост 50 см, с момента рождения прошло не более трех часов. При первичном осмотре новорожденная без видимых телесных повреждений и следов обморожения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Место происшествия осмотрели криминалисты и кинологи.

За информацию, которая поможет задержать виновных в происшествии, полицейские объявили денежное вознаграждение.