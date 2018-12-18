Полиция поймала подозреваемого в налете на ломбард в Томске

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска УМВД по Томской области и силовики Росгвардии задержали безработного 53-летнего жителя Томска, подозреваемого в налете на ломбард в начале декабря, сообщает пресс-служба региональной полиции.

"По предварительным данным, подозреваемый несколько дней наблюдал за режимом работы ломбарда. Мужчина установил, что в помещении отсутствует охрана. Он дождался наступления вечера, проник вовнутрь и, угрожая газовым пистолетом, напал на сотрудника ломбарда, похитил деньги и золото", - говорится в сообщении. Полицейские изъяли часть похищенного и оружие.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщалось, вечером 6 декабря вооруженный преступник совершил налет на ломбард в Томске, он похитил 100 тысяч рублей и золотые изделия. Полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ).