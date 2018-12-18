"Яндекс.Такси" будет помогать "Лизе Алерт" искать пропавших людей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Такси" начал сотрудничать с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт", включив для водителей такси возможность прямо в приложении получать ориентировки на пропавших людей, сообщила во вторник пресс-служба "Яндекс.Такси".

Там отметили, что в ходе опроса более 80% водителей такси согласились получать такие оповещения в приложении "Таксометр", с помощью которого они принимают заказы. Если они заметят разыскиваемого взрослого, ребенка или пожилого человека среди пешеходов или своих пассажиров, они смогут тут же позвонить волонтерам "Лиза Алерт" и получить дальнейшие указания.

"Сегодня к "Яндекс.Такси" подключено более 500 тысяч водителей-партнеров. Если у них перед глазами будут объявления о пропавших в их городе людях, шансы на успех в поисках сильно увеличатся", - считают в компании.

Сотрудничество в тестовом режиме уже началось во всех регионах работы "Лизы Алерт", кроме Москвы и Московской области, где поисковые операции проводятся немного иначе. "Яндекс.Такси" обещает подключить московский регион к географии проекта в ближайшее время - после дополнительной подготовки местных водителей и "Таксометра".

"Лиза Алерт" — это движение волонтеров, которые уже восемь лет занимаются поиском пропавших людей. Сейчас добровольцы отряда есть в 48 регионах России. Только за этот год им удалось найти живыми больше 8 тыс. человек.