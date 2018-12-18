Шойгу сообщил о значительном сокращении полетов российской авиации в Сирии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Полеты российской авиации в Сирии сокращены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Полеты авиации сокращены со 100-110 в сутки до 2-4 вылетов в неделю - в основном для разведки обстановки", - сказал глава ведомства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Министр подчеркнул, что Россия завершила вывод основной группировки войск из Сирии.

"На территорию РФ выведена техника и вооружения, не входящие в состав наших баз в Хмеймиме и Тартусе", - сказал Шойгу.

"Состав группировки сокращен и доведен до установленного штата, что достаточно для выполнения задач. Их численность сопоставима с нашими военными базами, функционирующими в Киргизии, Таджикистане и Армении", - добавил глава оборонного ведомства.

В декабре 2017 года Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ.