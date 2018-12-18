Рабочего насмерть засыпало землей в Брянске

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рабочий погиб при проведении земляных работ во время прокладки коллектора на Московском проспекте в Брянске. Об этом сообщили "Интерфаксу" в СУ СК РФ по Брянской области.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел во вторник днем. На месте работают сотрудники ведомства.

Пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области сообщает, что по факту гибели 49-летнего рабочего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"В ходе следствия будут установлены лица, ответственные за соблюдение требований безопасности труда, и их действиям дана соответствующая уголовно-правовая оценка",- говорится в сообщении.

В городской администрации агентству сообщили, что из-за обрушения грунта наклонилась опора контактной сети, что привело к нарушению движения электротранспорта. По словам собеседника агентства, троллейбусное движение планируется восстановить к 18.00.

По данным местных сми, при проведении работ одна из стен котлована глубиной более 7 метров, по которому прокладывается новый коллектор, стала осыпаться. В этот момент внизу находились двое рабочих. Один из них успел выпрыгнуть, второго засыпало землей и он погиб.