Валдайское озеро покрылось кристаллическими "цветами" из-за перепада температур

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Миллионы кристаллических "цветов" украсили заповедное Валдайское озеро в Новгородской области.

Как сообщил "Интерфаксу" директор Валдайского национального парка Николай Соколов, одной из главных причин фантастического по красоте природного явления мог стать резкий перепад температур воздуха.

"Еще вчера у нас в Валдае был небольшой минус, а сегодня термометры показали около 20", - сказал он. По словам Соколова, последние дни еще не замершее озеро активно "парило" и при резком похолодании и безветрии оно стало покрываться тонким льдом, начали образовываться и нарастать кристаллы.

"Я на Валдае около 24 лет и, по-моему, такие поля ледяных "цветов" на нем образовались впервые", - сказал Соколов.

Согласно информации из открытых источников, "цветение" водоемов зимой недолговечно. Кристаллы обычно быстро исчезают - при усилении ветра, потеплении или обильном снегопаде.