В Сочи в преддверии Нового года зацвел очень редкий подснежник

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Подснежники расцвели за две недели перед Новым годом в Сочинском нацпарке.
"Сочинский национальный парк - единственное место на планете, где на столь ограниченной площади произрастает сразу пять видов подснежников, все они значатся в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - ИФ) и занесены в Красные книги различного уровня", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе учреждения во вторник.
Так, в нацпарке произрастают подснежники Ризенский, Воронова, Кавказский, Панютина и плосколистный.
Сейчас зацвел очень редкий подснежник Ризенский. "Многолетнее растение высотой 25-30 см с белыми цветами распускается в декабре и может встречаться до конца января. В теплые солнечные дни своим тонким ароматом цветы привлекают пчел, а нежное очарование лепестков становится причиной варварского уничтожения - несмотря на запрет сбора, первоцвет часто оказывается в букетах", - рассказал собеседник агентства.
Сказывается на численности растения и сокращение территории его распространения, связанное с хозяйственным освоением предгорной зоны Сочи.
Весенний сюрприз к новому году: в Сочинском национальном парке распустились первоцветы 🌸🌸🌸 . Осень в Сочинском национальном парке плавно перешла в весну. Не важно, что до Нового года еще две недели, а календарная зима по всей России будет длиться до конца февраля. Зацвел подснежник ризенский (Galanthus rizehensis Stern, 1956), значит наступила весна – время обхода всех известных мест его произрастания и мониторинга состояния популяций. . На территории Сочинского национального парка встречается пять видов подснежников, один из них — ризенский, является самым уязвимым видом. Колхидско-лазистанский эндемик с ограниченным количеством локалитетов зацветает первым, встречается редко, не имеет широкого распространения, но численность его сокращается. По этим причинам подснежник ризенский включен в Красную книгу Краснодарского края (2017) и рекомендован к включению в Красную книгу России. Примечательно, что в нашей стране данный вид произрастает только на территории Сочинского национального парка. ▪️▪️▪️▪️▪️ Подснежник ризенский — наиболее термофильный и ксеромезофильный вид, приуроченный к приморским холмам и ущельям до 150 м над ур. м. Известен первоцвет не более, чем из 15 урочищ, крайне малочислен: в известных ценопопуляциях насчитывается от 50 до 1000 экз. Луковичное травянистое растение. Луковица крупная, до 3 см в диаметре, листья темно-зеленые, матовые, без воскового налета. Цветет в декабре-январе. Растение очень декоративное, медоносное. ▪️▪️▪️▪️▪️ Многолетнее растение, высотой 25–30 см. с прекрасными белыми цветами распускается в декабре и может встречаться до конца января. В теплые солнечные дни своим тонким ароматом цветы привлекают пчел, а нежное очарование лепестков становится причиной варварского уничтожения — несмотря на запрет сбора, первоцвет часто оказывается в букетах. Сказывается на численности растения и сокращение территории его распространения — в связи с хозяйственным освоением предгорной зоны Сочи. (Окончание в комментариях 👇)