В Сочи в преддверии Нового года зацвел очень редкий подснежник

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Подснежники расцвели за две недели перед Новым годом в Сочинском нацпарке.

"Сочинский национальный парк - единственное место на планете, где на столь ограниченной площади произрастает сразу пять видов подснежников, все они значатся в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - ИФ) и занесены в Красные книги различного уровня", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе учреждения во вторник.

Так, в нацпарке произрастают подснежники Ризенский, Воронова, Кавказский, Панютина и плосколистный.

Сейчас зацвел очень редкий подснежник Ризенский. "Многолетнее растение высотой 25-30 см с белыми цветами распускается в декабре и может встречаться до конца января. В теплые солнечные дни своим тонким ароматом цветы привлекают пчел, а нежное очарование лепестков становится причиной варварского уничтожения - несмотря на запрет сбора, первоцвет часто оказывается в букетах", - рассказал собеседник агентства.

Сказывается на численности растения и сокращение территории его распространения, связанное с хозяйственным освоением предгорной зоны Сочи.