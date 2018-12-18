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В правительстве сочли беспочвенными жалобы транспортников на стоимость бензина

Ранее производственные и торговые компании предупредили о росте цен на повседневные товары из-за подорожания топлива

В правительстве сочли беспочвенными жалобы транспортников на стоимость бензина
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ведомства проанализируют жалобы транспортных компаний на цены на топливо, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы слышим их (транспортные компании - ИФ), анализируем это. Понятно, что здесь рыночные механизмы ценообразования на топливо, это коммерческие сделки между компаниями и производителями нефтепродуктов. Не далее чем сегодня поставлена задача ФОИВам (федеральные органы исполнительной власти - ИФ) проанализировать, насколько все эти угрозы не голословны, а основаны на конкретных фактах. Будем анализировать, сколько в структуре (цены - ИФ) на продукты занимает перевозка, а в перевозке - цена топлива, для того, чтобы понять, обоснованы эти опасения или не обоснованы", - отметил он.

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"Тем не менее, если реагировать на все эти угрозы, а они очень часто звучат в качестве оправдания собственных решений повышения цен, то нам нужно вводить тогда государственное регулирование, в том числе на нефтепродукты и остальные цены. А это недопустимо, мы уже пережили достаточно длительный период такой истории и знаем, к чему это привело", - подчеркнул Козак.

При этом вице-премьер отметил, что пока опасения транспортников выглядят беспочвенными. "Будем анализировать, будем смотреть, думать, если есть для этого основания, что с этим можно сделать. Но пока опасения выглядят беспочвенными. Мы не ожидаем - благодаря тем мерам, которые были приняты правительством и с точки зрения механизмов сдерживания цен в рамках налогового маневра, и с точки зрения договоренностей с нефтяными компаниями, мы не ожидаем галопирующего повышения цен на моторное топливо", - заявил он.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо в адрес главы правительства Дмитрия Медведева, которое подписали ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, сообщал, что не исключен рост цен на повседневные товары из-за подорожания топлива для корпоративных клиентов.

Компании констатировали, что на фоне заморозки розничных цен на бензин ужесточаются условия по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний, в результате будут расти цены на розничные товары. В частности, быстрее всего на рост затрат на логистику реагирует сегмент скоропортящихся продуктов, которые завозятся в магазины ежедневно.

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Теги: Дмитрий Козак

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