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Росстандарт сообщил об отзыве около 2,9 тысяч автомобилей Peugeot и Citroen

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Peugeot-Citroen отзывает в России около 2,9 тысяч автомобилей из-за различных неисправностей, сообщает во вторник Росстандарт.

Отзыву подлежат 1 996 автомобилей марки Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008, реализованных с декабря 2012 года по ноябрь 2016 года, 693 автомобилей марки Citroen C4 Sedan, реализованных с октября 2016 года по июль 2017 года, 216 автомобилей марки Citroen C3 Aircross, реализованных с марта по ноябрь 2018 года.

Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев отзываемых автомобилей.

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Теги: Росстандарт, Peugeot, Citroen
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