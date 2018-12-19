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Суд подтвердил взыскание с "Транстелекома" 360 млн рублей налогов за фиктивный трафик

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы подтвердил взыскание с АО "Транстелеком" (ТТК, "дочка" ОАО "РЖД") более 360 млн рублей налогов. Об этом пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела. Суд согласился с доводами налогового органа, заподозрившего компанию в уходе от налогов с помощью договоров о пропуске трафика.

Претензии межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7 к подконтрольному РЖД "Транстелекому" были связаны с тем, что компания формально оформляла договоры с компаниями, которые имели одних и тех же контактных лиц и фактически не могли в действительности оказывать услуги в области связи, пишет газета со ссылкой на решение суда. По ряду направлений (Молдавия, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Туркмения, Узбекистан) трафик тоже уходил на спорных контрагентов, хотя у ТТК были реальные договоры с крупными операторами связи, оказывавшими услугу межсетевого взаимодействия по всем направлениям.

Услугами одной из таких компаний - ООО "Линкмедиа" - для получения необоснованной налоговой выгоды также пользовались ОАО "МТТ" (контролируется структурами экс-министра связи Леонида Реймана) и "Ростелеком". Это было установлено ФНС в ходе выездных налоговых проверок, говорится в решении суда. Схема уклонения от налогообложения МТТ через "Линкмедиа" была рассмотрена и в другом споре с инспекцией в 2015 году, уточняет газета.

В рассматриваемом же споре, по мнению суда, ТТК не проявила должную осмотрительность в выборе контрагентов, создала формальный документооборот в целях получения необоснованной налоговой выгоды, отразила в бухгалтерском и налоговом учете недостоверные сведения по ряду сделок.

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Теги: Транстелеком, РЖД
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