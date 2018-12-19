Арбитражный суд и ФАС прекратили разбирательства о ценах на топливо ННК на Камчатке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Камчатскому краю и Арбитражный суд Камчатского края прекратили дела о ценах на топливо "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова).

Из решения ФАС следует, что "ННК-Камчатнефтепродукт" (ННК-КНП) в мае-июне 2018 года приобретало нефтепродукты у АО "Нефтегазхолдинг" по ценам, сформированным по определенной формуле с учетом региональных индексов биржи (АО "СПбМТСБ" - "Хабаровск"). В этот период оптовые цены на топливо росли.

В конце мая заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого было принято решение о "заморозке" розничных цен на нефтепродукты на уровне 30 мая. Последовав решению, "ННК-Камчатнефтепродукт" зафиксировал цены в отличие от независимых АЗС.

"Действия "ННК-Камчатнефтепродукта" по неповышению розничных цен на своих АЗС при росте крупнооптовых цен на нефтепродукты в мае-июне 2018 года - результат выполнения решения правительства. Они не были направлены на приобретение преимуществ перед конкурентами, поскольку в результате вышеуказанных действий АО "ННК-КНП" потерпело убытки, в отличие от ООО "ТСК", - говорится в решении антимонопольного ведомства.

В связи с этим ФАС решила прекратить дело, отметив, что "ННК-Камчатнефтепродукт" не нарушал закона о конкуренции.

В свою очередь Арбитражный суд Камчатского края прекратил производство по делу, поскольку ННК-КНП отказалась от иска к региональному управлению ФАС.

Ранее УФАС по Камчатскому краю выдало "ННК-Камчатнефтепродукту" предупреждение, а после возбудило дело по заявлению ООО "ТСК" (независимый владелец сети АЗС на Камчатке), которое приобретает топливо у структуры ННК. Ведомство подозревало, что мелкооптовые цены на автомобильные бензины и дизельное топливо, которые отпускаются на нефтебазе "ННК-Камчатнефтепродукта", в конечном итоге ниже для АЗС этой компании, чем для заправок конкурентов.

Затем "ННК-Камчатнефтепродукт" подал в суд иск с требованием признать недействительным предупреждение УФАС России по Камчатскому краю о недобросовестной конкуренции. В ответ на эти обвинения компания подчеркивала, что закупочные цены на топливо для АЗС сети ННК и сторонних АЗС, расположенных на Камчатке, одинаковые.

"Владельцы же некоторых частных АЗС, используя ажиотажный спрос на фоне сложившегося дефицита нефтепродуктов в Дальневосточном округе, намеренно формируют условия рынка для необоснованного завышения цен на собственных заправочных станциях", - отмечал представитель ННК.

"ННК-Камчатнефтепродукт" занимает доминирующее положение на рынке реализации автомобильного топлива на Камчатке. В собственности компании находятся нефтебаза в Петропавловске-Камчатском и 18 действующих автозаправочных станций, ее доля на розничном рынке топлива составляет примерно 47%, на оптовом - 39%, включая бункеровку дизтопливом рыболовецких судов.

ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа достигает 45%. Компания владеет сетью из более двухсот АЗС в шести дальневосточных регионах. Единственный нефтеперерабатывающий актив ННК - "ННК-Хабаровский НПЗ" мощностью 5 млн тонн нефти в год - расположен также на Дальнем Востоке. С 2017 года завод производит бензин класса Евро-5. Вся производимая на заводе продукция реализуется на территории Дальнего Востока.