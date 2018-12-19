У берегов Чукотки заметили редчайшего японского кита

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российские ученые в ходе исследования популяции китов в проливе Сенявина на Чукотке обнаружили японского кита, популяция которых в мире насчитывает около 200 особей, сообщает в среду пресс-служба нацпарка "Берингия".

Сотрудники биологического факультета Московского государственного университета и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии (ТИГ ДВО РАН) второй год проводят исследования в проливе Сенявина в рамках совместной с национальным парком научной программы по изучению китообразных Чукотки. Здесь и было обнаружено крупное и стабильное скопление горбатых китов.

Исследуя популяцию в этом году в бухте Пенкингнгей, ученые встретили одного из редчайших представителей китообразных - японского кита, родственника гренландского кита.

"На весь океан их насчитывается едва ли пара сотен, и каждая встреча с японским китом - большое везение. Мы наблюдали его в течение восьми дней, он держался в скоплении горбачей, присоединялся к группам, кормился с ними совместно", - сказал один из участников экспедиции, морской биолог Иван Федутин.

Генетические исследования показали, что этот кит является представителем не западной (российской), а восточной (американо-канадской) субпопуляции.

Ученые пополнили фотокаталог популяции китов пролива Сенявина. В 2017 году они зафиксировали здесь 84 особи. В этом сезоне удалось зафиксировать более 100. Около половины из них ученые уже наблюдали в прошлом году.

Кроме китов горбачей исследователи обнаружили несколько "знакомых" косаток, одна из них - с новым детенышем. Генетический анализ показал, что косатки из пролива Сенявина имеют гаплотипы, ранее описанные для плотоядных косаток в водах восточной Камчатки и Олюторского залива.

Японский кит - вид семейства гладких китов. Занесен в Международную и российскую Красные книги. Его ареал охватывает северную часть Тихого океана от Охотского до Берингова моря и Аляскинского залива. Изредка представители этого вида наблюдаются и у берегов Мексики. Японский кит может достигать 18,5 м.