Метро Екатеринбурга собралось купить восемь вагонов за 562 млн рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - МУП "Екатеринбургский метрополитен" объявило конкурс на поставку восьми вагонов, сообщается на сайте госзакупок. Метрополитен готов заплатить за четыре промежуточных и четыре головных вагона до 562,067 млн рублей.

В материалах уточняется, что поставка товара включает в себя изготовление вагонов в течение 35 календарных дней с момента заключения договора, доставку до электродепо "Калиновское" по железнодорожным путям, приемку и введение в эксплуатацию.

Заявки на конкурс принимаются до 11 января, итоги будут подведены 14 января.

В Екатеринбурге действует одна ветка метро, состоящая из девяти станций. Планируется строительство еще двух линий. Последняя на данный момент станция "Чкаловская" была открыта в июле 2012 года.