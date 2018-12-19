Бывший вице-мэр Сочи получил год колонии-поселения за злоупотребления

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суд Центральный Сочи вынес приговор бывшему вице-мэру города-курорта Юрию Паламарчуку, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

Паламарчук признан виновным по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

Установлено, что экс-заммэра Сочи Паламарчук являлся одновременно председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города", которое принадлежало муниципальному образованию города Сочи.

"В феврале 2016 года, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, он принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "САХ по уборке города" управляющей организации ООО "ТСМ". Данная организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику. Данные действия повлекли существенное нарушение интересов АО "САХ по уборке города" и интересов города-курорта", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу еще не вступил.