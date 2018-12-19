Томские ученые получили новые данные о крови, которые помогут снизить число инфарктов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ученные Томского госуниверситета (ТГУ) и НИИ фармакологии и регенеративной медицины (НИИФиРМ) Томского научно-исследовательского медцентра выявили новые данные о системе поддержания состояния крови - гемостазе, которые помогут уменьшить число инфарктов и инсультов, сообщает пресс-служба вуза в среду.

"С помощью физико-математического моделирования ученые получили новые данные о функционировании свертывающей системы крови. Результаты исследования помогут повысить точность диагностики и эффективность лечения нарушений гемостаза и тем самым уменьшить число тяжелых осложнений, среди которых инфаркты и инсульты", - говорится в пресс-релизе.

На начальном этапе ученые создали электронную базу с данными нескольких сотен пациентов, имеющих нарушения свертывающей системы крови, информацию обработали с помощью высокопроизводительных вычислительных систем. На основе полученных данных построили физико-математическую модель, которая позволяет описать изменения агрегатного состояния крови на протяжении процесса формирования тромба.

В настоящее время для диагностики нарушений системы состояния крови в клинической практике используются методы, которые дают погрешность 40-60% из-за длительности и сложности подготовки образца крови к исследованию.

Ранее в Томске создали прибор АРП-01М "Меднорд", позволяющий анализировать процесс свертывания крови, минуя стадию подготовки образцов, но ученые не знали принципов и механизмов работы системы регуляции агрегатного состояния крови.

Отмечается, что новые данные можно использовать для доработки конструкции прибора и расширения его функциональных характеристик, что позволит заблаговременно выявлять изменения структурного состава крови, которые сигнализируют о начале развития серьезного заболевания.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.