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Командующего Тихоокеанским флотом попросили перевезти косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Зоозащитники обратились к командующему Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергею Авакянцу за помощью в транспортировке косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" в бухте Средней Приморского края.

"Сейчас мы обсуждаем с ТОФ план по перевозке морских млекопитающих в другую бухту для их реабилитации и выпуска на свободу. Адмирал Сергей Авакянц поставил задачу, помочь нам в транспортировке такого количества животных. Это огромный шаг вперед, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, который является президентом Русского Географического общества, и адмирал Авакянц также обеспокоены этим вопросом и готовы нам оказать помощь в спасении китообразных", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель региональной общественной организации РОО "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он сообщил, что план по реабилитации и выпуску китообразных из "китовой тюрьмы" почти готов, его разработкой занимается группа специалистов по морским млекопитающим и китам, в частности.

"В первую очередь животных нужно обследовать и разделить на тех, кто достаточно здоров и кого надо реабилитировать. Ни одно животное не должно остаться в неволе, где оно неизбежно погибнет", - отметил собеседник агентства.

По его словам, специалисты сейчас определяют закрытую бухту, где достаточно пищи для косаток - где есть ларги, моские котики, сивучи. "Важно, чтобы в месте, где будут выпускаться косатки, сделать временный вольер и подержать их там несколько дней, так как транспортировка для них - это огромный стресс. Нужно им дать время прийти в себя и затем выпустить одновременно всех косаток, так как в группе есть малыши, которые не смогут самостоятельно охотиться. Они должны находиться в группе своих сородичей - это главный критерий их выживаемости", - пояснил Лисицын.

Он также добавил, что важно на выпущенных животных поставить спутниковые метки, чтобы проследить за их дальнейшей судьбой.

Руководство ТОФ, по данным собеседника агентства, готово перевезти животных на судах из вспомогательного флота. Как только будет принято решение об освобождении животных из "китовой тюрьмы" группа специалистов, которая разрабатывает план реабилитации животных, готова вместе с волонтерами-зоозащитниками сразу же собраться и приступить к его реализации.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил СМИ, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами, которые незаконно были отловлены в этом году в Охотском море. Песков назвал эту ситуацию "вопиющей" и подчеркнул, что защитники животных давно бьют тревогу, а эти животные уже достаточно давно находятся в арестованном состоянии. Пресс-секретарь выразил сожаление, что законодательно подобный вылов никак не запрещен. Кремль намерен просить вновь избранного губернатора Приморского края решить эту проблему.

Зоозащитники призывают правоохранительные органы "не дожидаться гибели животных, прислушаться к ясной позиции Кремля и незамедлительно начать процесс реабилитации китов и выпуска их на волю".

В конце октября Гринпис России и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. В Приморье, по данным зоозащитников, белух и косаток привезли перед продажей в иностранные океанариумы и зоопарки. В "китовой тюрьме" в бухте Средней крупные морские млекопитающие, по информации зоозащитиков, содержатся в тесных вольерах, что может быть для них губительным.

СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

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