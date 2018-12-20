Арестован житель Горно-Алтайска, устроивший стрельбу из ружья после ссоры в кафе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Арестован житель Горно-Алтайска (Республика Алтай), открывший стрельбу по группе людей возле клуба-ресторана "Рим" и ранивший четырех человек, сообщает Следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 16 декабря 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил дробью из гладкоствольного ружья "Сайга-12" по группе из четырех человек, после чего скрылся.

Двое пострадавших мужчин с ранениями ног были госпитализированы в республиканскую больницу, где им была оказана медицинская помощь. Медики помогли и двум другим пострадавшим - жителю села Майма и жителю села Кош-Агач, также получившим ранения, но не нуждающимся в госпитализации.

Полицейские вскоре задержали подозреваемого. По его словам, он поссорился в ресторане с компанией молодых людей и решил им отомстить. Съездив домой, он вернулся к ресторану с оружием и несколько раз выстрелил в группу молодых людей, вышедших из кафе на улицу, по ошибке приняв их за тех, с кем у него произошел конфликт.

"Стрелку" предъявлены обвинения в рамках уголовного дела по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п.п. "а" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).