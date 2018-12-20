"Ростех" рассказал о разработке ослепляющего оружия для спецназа

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") к следующему году создаст опытный образец устройства для ослепления противника, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"За счет высокоинтенсивного светового излучения устройство способно временно ослепить противника и создать условия для его нейтрализации", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, эффективная дальность устройства составляет 500-700 метров. Эффект от воздействия является обратимым. Опытный образец появится в 2019 году.

"Создаваемое нами устройство может войти в арсенал сотрудников Росгвардии, а также других спецподразделений и силовых ведомств", - заявил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов, слова которого приводят в пресс-службе.

"Система создается предприятием "Опытный завод "Интеграл" (входит в "Росэлектронику") на основе станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин". Она применяется на надводных кораблях ВМФ для подавления визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия и оружия ближнего боя на расстоянии до 5000 метров", - отметили в пресс-службе.