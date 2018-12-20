ЕСПЧ присудил €20 тыс. нижегородскому инвалиду, избитому милицией в 2009 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека в четверг вынес решение по жалобе жителя города Кстово Нижегородской области Александра Рахманова, сообщила правозащитная организация "Комитет против пыток".

По данным правозащитников, 14 мая 2009 года полицейские пришли с обыском в квартиру Рахманова - инвалида второй группы. Хозяин поинтересовался, что происходит, и "один из людей в маске ударил его в лицо". "От этого удара Рахманов упал. К нему подошли другие люди в масках и стали бить его ботинками в грудь и живот. После этого ему надели наручники", - говорится в сообщении.

После окончания обыска мужчина около трех недель находился на лечении в Кстовской больнице, врачи диагностировали у него множественные ушибы. Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, однако в ходе проверок было вынесено три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Тогда правозащитники в интересах Рахманова направили иск о компенсации морального вреда, и в июле 2015 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода взыскал по нему 10 тыс. рублей. Была также подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

"Сегодня Европейский суд вынес решение, согласно которому РФ признала вину в нарушении права Александра Рахманова на свободу от пыток и права на эффективное средство правовой защиты. Россия заключила с родственниками Рахманова мировое соглашение, в соответствии с которым выплатит им 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Сам Рахманов скончался в 2016 году.