Пашинян на следующей неделе посетит Москву с рабочим визитом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит Россию. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь действующего главы армянского правительства Арман Егоян.

"Пашинян посетит Москву на следующей неделе с однодневным рабочим визитом. В рамках визита запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Егоян.

Ранее в четверг Путин на большой пресс-конференции в Москве заявил, что в ближайшее время намерен обсудить российско-армянские отношения с действующим премьером Армении.

"Мы в ближайшее время обсудим все с Пашиняном, который должен приехать на следующей неделе", - сказал президент РФ на ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что Армения была и остается стратегическим партнером России.