Саратовский экс-чиновник получил 8,5 лет тюрьмы по делу о крупном мошенничестве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор бывшему топ-менеджеру одного из унитарных предприятий ФСИН на территории региона по делу о мошенничестве, взяточничестве и коммерческом подкупе, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

Действия бывшего директора ФГУП "Консервный завод ФСИН России" Павла Беликова были квалифицированы как мошенничество (ст. 159 УК РФ), взяточничество (ст.290 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), присвоение (ст.160 УК РФ). Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в сумме 600 тысяч рублей.

Как сообщалось со ссылкой на следствие, в течение 2015 года Беликов и его четверо подельников с использованием своего служебного положения похитили по государственным контрактам более 350 млн рублей.

В начале 2010-х годов Беликов занимал пост министра территориальных образований Саратовской области.