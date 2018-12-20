Школьник умер на уроке физкультуры в Дербенте

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Девятиклассник умер на уроке физкультуры в Дербенте, проводится проверка, сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

"По предварительным данным, 20 декабря примерно в 12:00 во время занятий на уроке физической культуры ученик 9 класса школы №21 почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, причин смерти подростка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.