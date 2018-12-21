В России

В Улан-Удэ уволили охранников центра соцпомощи, где насмерть замерзла женщина

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Организована служебная проверка по факту гибели от мороза пожилой женщины на территории комплексного центра социального обслуживания "Доверие" в Улан-Удэ, уволены причастные к случившемуся охранники.

"Сотрудники охранного агентства не осуществляли обход учреждения в соответствии с графиком, а также не осуществляли мониторинг камер видеонаблюдения. Должностные лица, причастные к происшествию, охранным предприятием уволены. Служебное расследование продолжается", - сообщила в пятницу пресс-служба министерства социальной защиты населения республики Бурятия.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря. Погибшая вышла покурить на улицу, так как в центре нет специально оборудованных для этого мест. Причем женщина вышла не через главный вход, а на лестницу запасного выхода, которая, по правила пожарной безопасности, не закрывается. В итоге женщина замерзла насмерть. По каким причинам она не смогла вернуться тем же путем, пресс-служба не уточняет.

Температура в Улан-Удэ в ночь на 7 декабря составляла около 24 градусов мороза.

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Теги: Бурятия, Улан-Удэ
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