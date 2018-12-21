Разгонный блок "Бриз-М" успешно вывел на орбиту российский военный спутник

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" вывела на орбиту космический аппарат, запущенный в интересах российских военных. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 21 декабря, в 03:20 по Москве с космодрома Байконур (республика Казахстан) ракета-носитель (РН) тяжелого класса "Протон-М" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что старт РН "Протон-М" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. После выведения на орбиту космический аппарат был принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2533".