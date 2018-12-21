Экс-глава "Лифтгаранта" получил 2,5 года колонии за гибель женщины в лифте ЖК "Алые паруса"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы в пятницу признал бывшего гендиректора ООО "Лифтгарант" виновным в оказании ненадлежащих услуг, из-за которого в лифте жилого комплекса "Алые Паруса" погибла женщина.

"Приговором суда Дмитрию Плужникову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, следствием и судом установлено, что Плужников возложил обязанности по обслуживанию лифтов в ЖК "Алые Паруса" на бывшего электромеханика Алексея Белоусова, не имевшего достаточной квалификации для таких работ. В результате этого 14 января 2016 года произошло обрушение лифта, из-за чего погибла 36-летняя женщина.

Плужников признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Электромеханик ООО "Лифтгарант" Алексей Белоусов ранее был приговоре к 3,5 годам лишения свободы.