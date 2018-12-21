Советник премьер-министра Дагестана найден мертвым в гостиничном номере

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают причину гибели Андрея Афонина - советника председателя правительства Дагестана Артема Здунова, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Афонин найден мертвым сегодня в номере гостиницы "Приморская" в Махачкале. Вскрытие пока не производили. Допрашиваются персонал гостиницы и охрана. Выясняют все обстоятельства случившегося", - сказал собеседник агентства.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Афонин родился 19 октября 1971 года в Казани. В 1993 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт.

Работал старшим экономистом отдела кредитования предприятий торговли и легкой промышленности АО "Татсоцбанк", заместителем директора филиала АКБ "Заречье". Занимался предпринимательской деятельностью, совмещая ее с научной и преподавательской работой. С 2015 года занимал пост генерального директора НО "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан".

С назначением Здунова на пост главы дагестанского правительства Афонин стал его советником.