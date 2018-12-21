КС РФ обратил внимание на пробелы в норме о выплатах уволенным из-за ликвидации юрлиц

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал не соответствующей Основному закону норму о выплатах сотрудникам, которые теряют место работы в связи с ликвидацией юридического лица работодателя.

Как следует из опубликованного в пятницу постановления, КС проанализировал практику применения части 1 статьи 178 Трудового кодекса РФ в связи с жалобой жительницы Саратова Марины Трофимовой.

Женщина с маленьким ребенком попала под увольнение в связи с ликвидацией фирмы-работодателя. Она получила выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того она рассчитывала получить и положенный по закону средний заработок за два месяца на период трудоустройства. Однако сделать это она не успела, так как в ЕГРЮЛ уже были внесены сведения о ликвидации фирмы, в которой женщина работала. Трофимова посчитала такую практику неконституционной и обратилась в КС.

В своем решении суд указал, что ликвидация организации - сложный и продолжительный процесс, отметив, что в рамках стандартных ликвидационных процедур реализация права на сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства не всегда может быть гарантирована для всех работников без исключения. КС констатировал наличие в правовом регулировании пробела, приводящего к нарушению прав увольняемых работников при ликвидации организации и признал оспариваемую норму ТК неконституционной.

Федеральному законодателю предписано исправить ситуацию.

Как отметил суд, до устранения пробела в законодательном регулировании работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации и приобретшим право на сохранение среднего заработка на период трудоустройства после завершения ликвидации, это право должно быть обеспечено иначе: либо путем увеличения размера выходного пособия, либо с использованием не противоречащих гражданскому законодательству правовых механизмов.

Нарушенные права Трофимовой подлежат восстановлению, отметил суд в своем решении.