Суд удовлетворил иск свердловской колонии к "Руси сидящей" из-за публикации о коррупции

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Таганский районный суд Москвы в пятницу удовлетворил иск исправительной колонии №13 Нижнего Тагила Свердловской области о защите деловой репутации к благотворительному фонду помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая", опубликовавшему материалы о коррупции в учреждении.

"Иск удовлетворен. Вторая сторона будет, скорее всего, обжаловать его. Мы удовлетворены решением суда", - сообщил агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы Главного управления ФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Как сообщалось, исковое заявление о защите деловой репутации учреждения было подано 23 ноября.

В иске говорится, что 24 сентября на сайте "Русь сидящая" был опубликован сборник "Тюремная коррупция", в котором сообщалась стоимость должностей в ИК-13. Также речь шла о случаях, когда осужденные оплачивали относительно комфортное проживание или получали трехдневные свидания за дополнительную плату. В иске подчеркивалось, что каких-либо доказательств материалы не содержали.

В иске также высказывалась просьба признать эту информацию "порочащей и несоответствующей действительности", а также обязать фонд опубликовать опровержение.