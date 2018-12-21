Томская область попыталась взыскать долг с арендатора леса, на которого указал Михалков

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Департамент лесного хозяйства Томской области начал процедуру расторжения договора на аренду леса с китайской ООО "Международная инвестиционная компания Цзинье" из-за нарушения законодательства, сообщает пресс-служба департамента.

Департамент направил компании претензионные письма с предупреждением об ответственности, а также в рамках сотрудничества с Томской межрайонной природоохранной прокуратурой передал в Ленинский районный суд заявление о взыскании задолженности по арендной плате и неустойке.

"В случае неустранения нарушений в 2019 году сотрудничество с китайским арендатором будет прервано", - говорится в сообщении.

В июле в интернете появился видеоролик, в котором режиссер Никита Михалков в своем блоге недоумевает, почему "лес в Томской области сдали в аренду китайской компании всего за 1 млрд 260 млн рублей, а не за 200-300 млрд рублей"?

Согласно данным на сайте torgi.gov.ru, речь идет о четырех аукционах на право аренды лесов в трех районах Томской области, общая сумма арендной платы за 49 лет составит около 1,3 млрд рублей, арендуемая площадь - около 137 тыс. га. Во всех аукционах китайская ООО "Международная инвестиционная компания Цзинье" была единственным участником.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ответил Михалкову, что согласно федеральному закону, с 1 января 2018 года региональные ставки по аренде леса не могут превышать федеральные.

"Мы писали протест к данному закону, я встречался с министром лесного хозяйства, и он со мной согласен. Но не мы сейчас цену ставим за аренду леса, это - не наша (региона - ИФ) цена, а федеральная. Думаю, что Михалкова неправильно проинформировали", - резюмировал Жвачкин.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Международная инвестиционная компания Цзинье" зарегистрировано в Томске в сентябре 2017 года. Компания принадлежит китайскому ООО "Шанхайская международная торговая компания Цзине", основной вид деятельности томского предприятия - лесозаготовка.