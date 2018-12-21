Суд наказал ограничением свободы лифтера из Перми, по чьей вине погибла женщина

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Перми вынес обвинительный приговор бывшему лифтеру, из-за которой в шахте лифта разбилась 68-летняя женщина, сообщается в пресс-релизе регионального Следственного управления СКР в пятницу.

Обвиняемая признана виновной по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Суд установил, что 6 сентября текущего года лифтер привлекла для помощи в эвакуации застрявших в лифте пассажиров 68-летнюю женщину, которая впоследствии упала в шахту и погибла от полученных травм.

Подсудимой назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Ограничение свободы - вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного. Они исполняются без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.

Как сообщалось, этот инцидент произошел в одном из высотных домов Орджоникидзевского района Перми.