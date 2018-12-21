Скончался предприниматель, обеспечивавший охрану Собчака

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Акционер Группы компаний "Нордэст" Игорь Минаков, занимавшийся охраной мэра Петербурга Анатолия Собчака, скончался в северной столице на 59-ом году жизни.

"Коллектив Группы компаний "Нордэст" от лица Совета директоров с прискорбием извещают, что после тяжелой и продолжительной болезни 21 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге скончался акционер компании Игорь Адольфович Минаков", - сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Минаков родился 22 июня 1960 года в поселке Лисий Нос. Отслужив в армии, он поступил на службу в милицию, а позднее стал предпринимателем. "Начало его бизнес-карьеры пришлось на тяжелый период глобального переустройства нашей страны. В 1991 году Минаков создал первое профессиональное и крупнейшее в Санкт-Петербурге охранное агентство "Защита", сотрудники которого в сложное и опасное время путча в августе 1991 года охраняли здание городской мэрии и главу города, мэра Санкт-Петербурга - Анатолия Собчака", - отмечает компания.

В сообщении отмечается, что Минаков стоял у истоков формирования девелоперского сегмента рынка недвижимости и в разные годы являлся акционером девелоперской компании "Музей", "стал основателем и был единственным акционером и руководителем Группы компаний "Нордэст" - крупнейшего девелопера Санкт-Петербурга".