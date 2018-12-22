Одиннадцать поселков в Бурятии остались без электроснабжения

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии произошло в 11 поселках Баунтовского района Бурятии, сообщает главное управление МЧС по региону.

"Сообщение об отключении электроэнергии в Баунтовском районе поступило в 10:50 (06:50 по московскому времени). Под отключение попали 11 населенных пунктов. Причина отключения устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все потребители подключены к электроснабжению по резервной схеме от газотурбинных установок. На месте работают девять бригад филиала "Бурятэнерго".